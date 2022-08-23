Пекин, , 07:57 — REGNUM Национальная метеорологическая обсерватория Китая возобновила красный уровень предупреждения в связи с высокими температурами, что является самым серьезным предупреждением в ее четырехуровневой системе предупреждения, сообщает 23 августа агентство Синьхуа.

Жара 74.mchs.gov.ru

По данным Национального метеорологического центра, 23 августа в некоторых районах Ганьсу, Шэньси, Аньхоя, Цзянсу, Шанхая, Хубэя, Хунани, Цзянси, Чжэцзяна, Фуцзяни, Сычуани, Чунцина, Гуйчжоу, Гуандуна и Гуанси ожидается высокая температура от 35 до 39 градусов по Цельсию. По данным метеорологического центра, температура в Шэньси, Сычуани, Чунцине, Хунани, Цзянси, Чжэцзяне и Фуцзяни может превысить 40 градусов по Цельсию.

Местные власти должны принять экстренные меры против аномальной жары, приостановить работы на открытом воздухе, которые подвергают работников воздействию высоких температур, принять меры предосторожности, когда речь идет о пожарной безопасности, и проявлять особую заботу об уязвимых группах, говорится в сообщении центра.

В Китае действует четырехуровневая система предупреждения о погоде с цветовой кодировкой, где красный цвет обозначает наиболее серьезное предупреждение, за которым следуют оранжевый, желтый и синий по мере убывания угрозы.