Самарканд, Узбекистан, 23 августа, 2022, 07:56 — ИА Регнум. Встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и лидера Сирии Башара Асада может произойти на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет в сентябре в Самарканде. Об этом 23 августа сообщило иранское агентство Tasnim.

Минобороны РФ ШОС

Уточняется, что президент России Владимир Путин пригласил своего коллегу Эрдогана принять участие в саммите ШОС. Российский лидер позвал на мероприятие и президента Сирии Асада.

По данным агентства, лидер турецкой партии «Родина» Догу Перинчек в ближайшее время планирует отправится в составе делегации в Сирию, где встретится и проведет переговоры с сирийским лидером Асадом. Отмечается, что Перинчека будут сопровождать в поездке ряд экс-министров и «ветеранов турецкой дипломатии», отчёт о поездке будет представлен властям Турции.

Ключевой целью данной поездки будет обсуждение пути восстановления отношений между Дамаском и Анкарой, а также совместная борьба с терроризмом в северных районах Сирии и проблемы, связанные с беженцами. Если результат встречи будет положительным для обеих сторон, то в дальнейшем не исключена возможность встречи лидеров Турции и Сирии на полях заседания ШОС, которое состоится в конце сентября в Узбекистане.