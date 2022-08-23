Чэнду, Китай, 23 августа, 2022, 07:54 — ИА Регнум. Китай успешно запустил в космос новый спутник с космодрома Сичан в провинции Сычуань на юго-западе Китая, сообщает 23 августа агентство Синьхуа.

alexpgp Китайская ракета Куайчжоу

Спутник «Чжуансинь-16», разработанный Китайской академией наук, был запущен в 10:36 по пекинскому времени 23 августа ракетой-носителем «Куайчжоу-1А» и успешно вышел на запланированную орбиту.

Спутник будет в основном использоваться для научных экспериментов и проверки новых технологий. Этот запуск стал 16-м полетом ракет серии «Куайчжоу-1А».