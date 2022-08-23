Вашингтон, 23 августа, 2022, 07:54 — ИА Регнум. Власти Соединенных Штатов перестали верить в полную победу Киева и опасаются эскалации конфликта из-за увеличения поставок вооружений, заявил бывший советник госсекретаря США по глобальным вопросам Роберт Мэннинг в журнале The Hill.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Он отметил, что Вашингтон уже нацелился на противостояние с Китаем, поэтому не решается вмешиваться напрямую в российскую спецоперацию по денацификации и демилитаризации территории бывшей УССР. По словам Мэннига, США лишь ограничится обучением боевиков и поставками военной техники. При этом Вашингтон не брал на себя никаких обязательств по защите киевского режима.

«Бодрые кричалки из округа Колумбия о «полной победе» постепенно сменяются суровой реальностью конфликта с менее определенным исходом, а поставки Киеву всё более высокотехнологичного оружия укрепляют страх эскалации ситуации», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американская газета The Politico не исключила, что Вашингтон может поставлять киевскому режиму некоторые виды вооружений, о которых не рассказывает публично. В частности, Пентагон признал поставки боевикам противорадиолокационных ракет HARM лишь спустя некоторое время после непосредственных поставок вооружений.