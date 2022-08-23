Улан-Удэ, 23 августа, 2022, 07:53 — ИА Регнум. Сотрудники Байкальской природоохранной прокуратуры организовали проверку законодательства при планировании берегозащитных мероприятий, возведении причалов и других сооружений по берегу Байкала. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Пресс-служба СРЦ МЧС России На Байкале

По данным Енисейского бассейнового водного управления Росводресурсов, в бассейне озера расположено 115 причальных сооружений и пирсов. К проверке привлечены специалисты иных ведомств.

«В настоящий момент уже выявлены факты захламления территории отходами, незаконного размещения причальных и иных сооружений, находящихся в аварийном состоянии», — добавили в прокуратуре.

Последние, как отмечается, представляют угрозу жизни и здоровью людей, а также оказывают негативное влияние на окружающую среду и туристическую привлекательность региона.