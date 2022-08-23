Пермь, 23 августа, 2022, 07:53 — ИА Регнум. В транспортной отрасли Перми отмечена положительная динамика относительно кассового разрыва. За первое полугодие 2022 года он сократился на 1897 млн рублей (17,8%), сообщает издание «Коммерсантъ».

gorodperm.ru/Виталий Кокшаров Автобус в Перми

По данным СМИ, пассажиропоток в общественном транспорте города снизился. Спад специалисты объясняют очередной волной заболеваемости коронавирусной инфекцией. Вместе с тем произошло увеличение доли безбилетников, что связано с переходом на бескондукторную систему работы.

Доходы транспортной отрасли за январь–июнь 2022 года составили 2,1 млрд рублей (в 2021 году — 1,8 млрд рублей). Расходы увеличились и достигли 3 млрд рублей (в 2021 году — 2,9 млрд рублей). Кассовый разрыв за год уменьшился с 1,103 млрд рублей до 906 млн рублей.

Перевозчики считают, что работа отрасли была бы эффективнее, если бы в общественном транспорте сохранили кондукторов.