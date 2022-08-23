Южно-Сахалинск, , 07:51 — REGNUM На Сахалине и Курилах все 387 школ подтвердили свою готовность к учебному году. Две новые школы откроются 1 сентября в Макарове и в селе Рейдово на Итурупе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве островного региона.

1 сентября Алексей Колчин © ИА REGNUM

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«Все дети должны быть устроены в школы в удобных районах, чтобы праздник 1 сентября для семей не был ничем омрачен», — сказал губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.

Всего школы Сахалина и Курил примут 1 сентября более 61 тыс. учеников. Впервые сядут за парты образовательных учреждений 7100 ребят.

Как сообщало ИА REGNUM, все образовательные организации Удмуртии — всего их 1219 — прошли процедуру приемки к новому учебному году.