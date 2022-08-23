Пекин, , 07:50 — REGNUM Министерство транспорта Китая созвало 11 интернет-платформ заказа такси призвав их исправить нарушение законных прав сотрудников и пассажиров, и устранить скрытые риски безопасности, в рамках последних усилий правительства по защите прав потребителей при одновременном создании здоровой и устойчивой среды для сектора, сообщает 23 августа газета Global Times.

Такси DiDi Didiglobal.com

Среди компаний были Didi Chuxing, Gaode и Meituan Dache, все крупные игроки китайской отрасли заказа такси. После анализа результатов отраслевого мониторинга, звонков и писем от общественности, а также сообщений СМИ было обнаружено, что у некоторых платформ все еще есть некоторые проблемы, и они не смогли в полной мере выполнить свои корпоративные обязанности, говорится в заявлении министерства, опубликованном 22 августа.

Министерство транспорта призвало компании тщательно изучить и устранить потенциальные риски безопасности. Поставщики услуг должны и далее повышать открытость и прозрачность своих бизнес-стратегий и своей системы обслуживания клиентов, защищая при этом законные права и интересы сотрудников и их многочисленных потребителей, говорится в заявлении.

Директор Института финансов и ценных бумаг Уханьского университета науки и технологий Дун Дэнсин сообщил Global Times, что недавняя встреча состоялась из-за того, что некоторые проблемы, такие как чрезмерный сбор и использование данных потребителей никуда не делись из бизнес-операций некоторых платформ.

«Некоторые компании-платформы собирают больше потребительских данных, чем им на самом деле нужно, и некоторые из них могут быть связаны с нарушением конфиденциальности отдельных лиц», — сказал Дун.

Эксперты заявили, что встреча служит хорошим напоминанием участникам отрасли о необходимости дисциплинировать себя и не пытаться обойти закон и правила. Встреча также демонстрирует решимость правительства отрегулировать отрасль, чтобы убедиться, что все участники отрасли могут вести свой бизнес на основе честной конкуренции, заявили эксперты.

Несколько конгломератов, занимающихся перевозками пассажиров, включая Didi Chuxing, получили юридические штрафы и предупреждения от властей по ряду соответствующих проблем с начала этого года на фоне усилий правительства по очистке индустрии платформ, и в результате рыночная среда улучшилась.