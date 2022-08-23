Барнаул, 23 августа, 2022, 07:45 — ИА Регнум. В Алтайском крае началась вакцинация детей против гриппа, сообщает 23 августа минздрав региона. На днях в регион поступила очередная партия вакцины «Ультрикс Квадри» — 10 000 доз для взрослых, 104 248 доз для детей.

Wallspaper.ru Прививки от гриппа

Поступившая вакцина «Ультрикс Квадри» — это российская четырехвалентная инактивированная расщепленная вакцина нового поколения для иммунизации населения против гриппа, соответствующая всем рекомендациям ВОЗ. В ее состав включены антигены четырех наиболее актуальных в этом сезоне штаммов вируса гриппа: типа А (H1N1) и (H3N2) и 2 типа В, сообщили медики.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне первая партия вакцины «Совигрипп» для взрослого населения в размере 264 тысячи доз поступила в Иркутск.

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