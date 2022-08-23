Пекин, , 07:43 — REGNUM Отчет, опубликованный Корейской торгово-промышленной палатой (KCCI), показал, что доля китайских закупок южнокорейской полупроводниковой продукции в общем экспорте чипов страны увеличилась в 12,4 раза с 3,2% в 2000 году до 39,7% в 2021 году, сообщило корейское информационное агентство Yonhap, в связи с чем страна сталкивается с нарастающей зависимостью от Китая, отмечает китайская газета Global Times.

Микрочип

В отчете KCCI также предлагалось, чтобы «правительство разработало планы по предотвращению превращения Китаем зависимости Южной Кореи от Китая в оружие». Не нужно обширных знаний о сложной глобальной цепочке поставок чипов, чтобы понять реальные намерения и геополитические соображения, стоящие за таким отчетом, учитывая сроки его публикации и вызывающий страх тон его содержания, отметает Global Times.

Отчет опубликован в щекотливый момент для Южной Кореи, поскольку страна находится под усиливающимся давлением со стороны США, нацеленном на том, чтобы страна присоединилась к так называемому альянсу Chip 4, который, как широко считается, является еще одним геополитическим союзом Вашингтона против Китая. Согласно последним сообщениям, министр иностранных дел Южной Кореи заявил, что страна, как ожидается, примет участие в предварительной встрече так называемого альянса Chip 4.

Однако Южная Корея прекрасно понимает, что любое решение помочь американской стратегии сдерживания Китая не сулит ничего хорошего для ее масштабных торговых отношений с Китаем, ее крупнейшим торговым партнером. Многие в деловых кругах Южной Кореи уже осознают это и обеспокоены ущербом для двусторонних торговых связей, особенно после того, как в мае Южная Корея зафиксировала первый торговый дефицит с Китаем почти за тридцать лет.

Вот почему Корейское агентство содействия торговле и инвестициям проводит и планирует проводить больше встреч и выставок в попытке увеличить южнокорейский экспорт в Китай. Учитывая такой фон, предположение KCCI о потенциальном сокращении экспорта южнокорейских чипов в Китай вызывает еще большее недоумение, отмечает газета.

«Что касается чипового сектора, то естественно, что экспорт чипов из Южной Кореи в Китай в последние годы резко вырос, учитывая лидирующую в мире индустрию чипов в Южной Корее и огромный китайский рынок — другими словами, сильную взаимодополняемость торговли между двумя странами. Проще говоря, Китаю нужны южнокорейские чипы, а южнокорейские чипы также нуждаются в китайском рынке. Как это можно «превратить в оружие»? Каким образом «превращение в оружие» такой беспроигрышной торговли приносит пользу любой из сторон? Кто на самом деле «вооружает» индустрию чипов? Эти вопросы нетрудно понять любому здравомыслящему человеку, не говоря уже о KCCI, профессиональной организации», — утверждает издание.

Так называемая зависимость от Китая представляет собой не что иное, как искаженную риторику, основанную на незнании экономических законов и рыночных правил. Поскольку южнокорейские полупроводниковые компании получили огромную прибыль от китайского рынка и развили «зависимость» от Китая, с другой стороны, китайские предприятия также зависели от поставок южнокорейских чипов, что, по сути, является примером взаимовыгодного сотрудничества, продолжает газет.

Полупроводниковая промышленность — это сильно глобализированный сектор, где высококонцентрированная производственная цепочка определяет рыночную структуру концентрации заказов на микросхемы в Китае. Но теперь, когда США пытаются вытеснить Китай из мировой полупроводниковой промышленности, привлекая союзников и принимая различные меры сдерживания, это усложняет принятие корпоративных решений геополитической напряженностью. Для компаний отклонение от основных рыночных правил является очень рискованным в условиях жесткой конкуренции на рынке, что не только лишит их с трудом завоеванных преимуществ доли рынка, но также может привести к потере доходов и сокращению инвестиций в НИОКР, что в конечном итоге приведет к снижению конкурентоспособности.

Если южнокорейские компании начнут снижать свою зависимость от Китая сейчас, отказываясь от доли рынка, одним из весьма вероятных результатов может стать уступка доли рынка другим конкурентам. Выгоден ли такой исход для южнокорейской экономики? В преддверии предварительной встречи для Chip 4 южнокорейской промышленности рекомендуется иметь объективное представление о своем сотрудничестве с Китаем, чтобы избежать вовлечение в «холодную войну» под руководством США, предупреждает газета.