Вашингтон, , 07:43 — REGNUM В США из-за неблагоприятных погодных условий, в том числе масштабных наводнений и засухи, незасеянными остались около 6,4 млн акров (2,6 млн га) сельскохозяйственных земель. Об этом со ссылкой на отчёт министерства сельского хозяйства США 22 августа сообщает агентство Bloomberg.

Поле Черкасский Андрей © ИА REGNUM

В частности, невозделанными остались более 1,2 млн га полей, выделенных под кукурузу, и около 400 тыс. га полей, на которых предполагалось посеять пшеницу. К настоящему времени площадь незасеянных земель в США примерно в три раза превышает аналогичный показатель прошлого года.

Агентство отмечает, что последняя статистика по посевной в стране может повлиять на оценку перспектив рынка сельхозпродукции и оживления поставок на фоне ситуации на территории бывшей УССР и масштабных природных катаклизмов как в США, так и в мире.

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