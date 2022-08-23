Вашингтон, 23 августа, 2022, 07:43 — ИА Регнум. В США из-за неблагоприятных погодных условий, в том числе масштабных наводнений и засухи, незасеянными остались около 6,4 млн акров (2,6 млн га) сельскохозяйственных земель. Об этом со ссылкой на отчёт министерства сельского хозяйства США 22 августа сообщает агентство Bloomberg.

Черкасский Андрей ИА REGNUM Поле

В частности, невозделанными остались более 1,2 млн га полей, выделенных под кукурузу, и около 400 тыс. га полей, на которых предполагалось посеять пшеницу. К настоящему времени площадь незасеянных земель в США примерно в три раза превышает аналогичный показатель прошлого года.

Агентство отмечает, что последняя статистика по посевной в стране может повлиять на оценку перспектив рынка сельхозпродукции и оживления поставок на фоне ситуации на территории бывшей УССР и масштабных природных катаклизмов как в США, так и в мире.

Как сообщало ИА REGNUM, мощный ливень обрушился на город Даллас, расположенный в северной части американского штата Техас.