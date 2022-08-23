Якутск, , 07:45 — REGNUM Вверх ногами разместили российский флаг на здании концертного зала в столице Якутии. В итоге в честь Дня Государственного триколора РФ там появился флаг Сербии, сообщил 23 августа в своём телеграм-канале политобозреватель и журналист Виталий Обедин.

Российский флаг Flag.kremlin.ru

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Триколор Сербии — красно-сине-белый, пояснил он.

«Когда патриотизма много, а знаний — не очень», — прокомментировал политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2021 года по социальным сетям Якутии разлетелось фото крыльца администрации микрорайона Якутска Кангалассы. Триколор был установлен неправильно — красной полосой вверх.