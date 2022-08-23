Москва, , 07:42 — REGNUM МЧС России доставило в Донбасс около 70 тыс. тонн гуманитарных грузов с начала гуманитарной миссии, сообщает пресс-служба ведомства.

Гуманитарная помощь Nv86.ru

«Автомобильными колоннами МЧС России с начала гуманитарной миссии в Донбасс доставлено порядка 70 тысяч тонн гуманитарного груза», — рассказали в ведомстве.

Уточняется, что с 16 августа спасатели доставили в Донецкую и Луганскую Народные Республики, а также на освобожденные территории бывшей УССР более 2,7 тыс. тонн гуманитарной помощи. В состав груза вошли питьевая вода, продукты питания, медикаменты, предметы первой необходимости и школьные принадлежности.

Отмечается, что отряды МЧС России активно принимают участие и в разминировании. Им удалось разминировать около 483 гектаров территории и обезвредить около 58 тыс. взрывоопасных предметов. Кроме того, спасатели регулярно доставляют питьевую и техническую воду.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 августа Вологодская область отправила в город Алчевск в ЛНР 15 тонн гуманитарной помощи. От региона жителям доставили школьные принадлежности, спортивное оборудование и компьютерную технику.