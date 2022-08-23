Иркутск, 23 августа, 2022, 07:40 — ИА Регнум. В Иркутске полицейские обеспокоены серией мошенничеств в отношении пожилых граждан. Как сообщает 23 августа ГУ МВД РФ по региону, злоумышленники звонят на стационарные телефоны и представляются родственниками, попавшими в беду, либо «лжеправоохранителями». За минувшие выходные в городе жертвами мошенников стали две пенсионерки. В каждом из случаев потерпевших просили передать денежные средства неизвестному лицу.

Prokuror-kaluga.ru Телефонные мошенники

Так, 20 августа в вечернее время в полицию обратились сразу две жительницы областного центра. 68-летняя и 82-летняя женщины, лишились суммарно 1 млн рублей, передав наличные в руки аферистам, по 500 тысяч рублей каждая. В обоих случаях звонили и представлялись сотрудниками правоохранительных органов. В ходе беседы рассказывали обманутым, что их дочь попала в ДТП по вине и от ее действий пострадала девушка, которая находится в больнице и нуждается в лечении. Далее женщинам разъяснялся порядок передачи денежных средств, которые необходимы для прекращения уголовного преследования в отношении их родственниц.

В дальнейшем женщины передавали деньги курьеру, после чего выяснялось, что их обманули мошенники.

По указанным фактам возбуждены уголовные дела. Оперативными работниками ведутся мероприятия, направленные на установление личностей злоумышленников.

Полицейские призывают граждан разъяснить пожилым родственникам, что не следует передавать деньги неизвестным лицам, кем бы они ни представились. В случае поступления подобных звонков настоятельно рекомендуется немедленно прекращать разговор, позвонить по телефону полиции в Иркутске 21-68-05, не выполнять никаких действий по передаче денег. Также необходимо в первую очередь связаться с родными и близкими, которые наверняка объяснят, что с ними все в порядке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жертвоймошенников стала 76-летняя жительница Иркутска: пенсионерка перевела мошенникам свыше 1 миллиона 900 тысяч рублей, оставшихся после продажи дачи.

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