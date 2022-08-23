Екатеринбург, , 08:21 — REGNUM В Екатеринбурге сотрудники таможни пресекли ввоз крупной партии электронных сигарет и аксессуаров для мобильных телефонов. Владельца продукции подозревают в незаконном использовании чужих товарных знаков, сообщили журналистам в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Таможня Popadius

Всего сотрудники таможни изъяли 2,3 тыс. электронных сигарет и 630 мобильных аксессуаров, имеющих сходство с продукцией Apple. Компании направили запрос для подтверждения оригинальности товаров. Решается вопрос о привлечении владельца продукции к административной ответственности.

За первое полугодие 2022 года сотрудники Кольцовской таможни пресекли незаконный вывоз валюты на общую сумму 125 млн рублей и предотвратили 138 попыток вывоза денег.