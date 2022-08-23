Москва, , 07:38 — REGNUM Использование своего формата для показа российских кинофильмов запретила канадская компания IMAX (сокращение от Image Maximum, что означает «максимальное изображение»). Об этом 22 августа рассказал генеральный директор объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин в интервью РБК.

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IMAX — это специальный киноформат, созданный для создания максимального эффекта погружения зрителя в происходящее на экране. Технология запатентована компанией-производителем оборудования и права распространяются абсолютно на всю технику, предназначенную для показа кинофильма, а также на софт и даже на колонки, воспроизводящие звук.

Как пояснил Васясин, оборудование для показа фильмов в формате IMAX принадлежит прокатчикам, но на показ любого фильма в этом формате нужно разрешение компании. Такая ситуация возникла после ухода с отечественного рынка IMAX и издания запрета на использование оборудования компании на территории России.

«Даже российские фильмы в этом формате — «Движение вверх», «Сталинград» — сейчас, к сожалению, показывать мы не можем, потому что есть прямой запрет со стороны компании на использование формата», — уточнил Васясин.

По мнению Васясина, компания IMAX вернётся на российский рынок при первой же возможности, но российская сторона, уже наученная опытом, будет пересматривать условия контракта для исключения возможности одностороннего ухода в будущем.

В случае, если компания не вернётся, в отношении неё будут поданы судебные иски, поскольку по условиям контракта компания обязана работать с российскими прокатчиками. По словам Васясина, контракт очень жёсткий, и в интересах компании вспомнить о нём до конца текущего года.