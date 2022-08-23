Москва, 23 августа, 2022, 07:38 — ИА Регнум. Использование своего формата для показа российских кинофильмов запретила канадская компания IMAX (сокращение от Image Maximum, что означает «максимальное изображение»). Об этом 22 августа рассказал генеральный директор объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин в интервью РБК.

VR Bengaluru IMAX

IMAX — это специальный киноформат, созданный для создания максимального эффекта погружения зрителя в происходящее на экране. Технология запатентована компанией-производителем оборудования и права распространяются абсолютно на всю технику, предназначенную для показа кинофильма, а также на софт и даже на колонки, воспроизводящие звук.

Как пояснил Васясин, оборудование для показа фильмов в формате IMAX принадлежит прокатчикам, но на показ любого фильма в этом формате нужно разрешение компании. Такая ситуация возникла после ухода с отечественного рынка IMAX и издания запрета на использование оборудования компании на территории России.

«Даже российские фильмы в этом формате — «Движение вверх», «Сталинград» — сейчас, к сожалению, показывать мы не можем, потому что есть прямой запрет со стороны компании на использование формата», — уточнил Васясин.

По мнению Васясина, компания IMAX вернётся на российский рынок при первой же возможности, но российская сторона, уже наученная опытом, будет пересматривать условия контракта для исключения возможности одностороннего ухода в будущем.

В случае, если компания не вернётся, в отношении неё будут поданы судебные иски, поскольку по условиям контракта компания обязана работать с российскими прокатчиками. По словам Васясина, контракт очень жёсткий, и в интересах компании вспомнить о нём до конца текущего года.