Оренбург, 23 августа, 2022, 07:38 — ИА Регнум. В Оренбурге рассмотрено уголовное дело о неуважении к суду. Фигурант получил реальный срок, сообщили в пресс-службе Дзержинского райсуда города.

Sledcom.ru Суд

Оренбуржец, будучи подсудимым позволил себе оскорбительные высказывания в адрес потерпевшего на судебном заседании. В ход пошла ненормативная лексика.

Злоумышленник признан виновным оскорблении участников судебного разбирательства. Ему назначено окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на два года и один месяц в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.