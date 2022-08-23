Чебоксары, , 07:36 — REGNUM В Чувашии планируют перенаправить средства, предусмотренные спортсменам за победу на международных соревнованиях, на выплату поощрения за призовые места на чемпионатах и спартакиадах России. Это связано с санкциями, введёнными в отношении страны, в том числе запретом выступать на международных соревнованиях. Соответствующий проект постановления разработало республиканское министерство спорта и физической культуры, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Соревнование по экстремальным видам спорта Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Данный проект предполагает государственную поддержку тренеров и чувашских спортсменов, выступающих на значимых всероссийских спортивных соревнованиях. Это связано с тем, что из-за санкций атлеты не могут выступать на международных турнирах, Олимпиаде, Параолимпиаде и Сурдлимпийских играх.

«В условиях санкционного давления на Россию российским спортсменам запретили выступать на международных соревнованиях. Введение возможности премирования за высокие спортивные результаты на значимых всероссийских спортивных соревнованиях позволит повысить имидж отечественных соревнований и поддержать спортсменов Чувашской Республики и их тренеров», — говорится в проекте постановления.

Как следует из проекта решения, победителей чемпионатов России и Спартакиад по олимпийским, параолимпийским и сурдлимпийским играм предлагается премировать в размере 12 тыс. рублей, а занявших второе и третье места — соответственно в сумме 10 тыс. рублей и 6 тыс. рублей. Их тренерам выплатят вдвое меньше.

Также планируется включить в «премиальный» перечень финальные соревнования Всероссийских сельских спортивных игр. В случае принятия решения размер поощрения составит 3,6 тыс. рублей (первое место), 3 тыс. рублей (второе место) и 1,8 тыс. рублей (третье место). Тренеры получат вдвое меньше, чем их подопечные.

В минспорте заявляют, что на данные цели будут направлены средства, предусмотренные в бюджете за победу на международных спортивных соревнованиях.