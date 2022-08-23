Пермь, , 07:36 — REGNUM В Перми завершился спор по делу о взыскании с мэрии 250 млн рублей. Иск подавало ООО «СМУ № 3 САТУРН-Р» к департаменту земельных отношений администрации города. В удовлетворении требований отказано, сообщили в пресс-службе Арбитражного суда Пермского края.

Суд Kakprosto.ru

Истец просил взыскать с муниципалитета убытки в размере 250 млн рублей по мотиву фактического изъятия земельных участков для нужд города под улично-дорожную сеть в районе строительства многоквартирных домов. Кроме того, компания просила обязать ответчика принять земельные участки, используемые для муниципальных нужд под улично-дорожную сеть.

Напомним, напряжённость в отношениях между строительной компанией и администрацией Перми возникла весной 2020 года. Городские власти отказались согласовывать параметры плотности и высотности застройки четвертой очереди в ЖК «Арсенал», расположенном в микрорайоне Красные казармы. В ответ на это застройщик отказался передавать в собственность муниципалитета, построенную им школу. Последовали судебные тяжбы. Мэрия потребовала передачу школы на баланс города. Этот иск был удовлетворен.

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