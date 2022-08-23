Брюссель, 23 августа, 2022, 07:33 — ИА Регнум. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу провели телефонный разговор по ситуации вокруг бывшей УССР. Об этом руководитель европейский дипломатии сообщил в своем микроблоге.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

Боррель отметил роль Анкары в обеспечении сделки по вывозу зерна из портов на территории бывшей УССР. Он также выразил надежду на то, что Турция сможет повлиять на Москву, чтобы остановить специальную военную операцию России.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 августа турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен организовать встречу российского президента Владимира Путина с Владимиром Зеленским.