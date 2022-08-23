Петропавловск-Камчатский, 23 августа, 2022, 07:28 — ИА Регнум. На Камчатке на территории опережающего развития возводят туристический кластер «Зеленовские озерки». Первых туристов комплекс начнёт принимать уже в конце 2022 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Алексей Иванов ИА REGNUM Камчатка

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В туркластере завершается строительство комплекса из девяти гостевых ломов и оздоровительно-развлекательного корпуса.

«На площадке «Зеленовские озерки» активно развивается туристический кластер. Это излюбленное место отдыха и оздоровления жителей Елизовского района, горожан. Ещё в советское время сюда приезжали люди, чтобы принять термальные ванны и попить минеральной воды, которая обладает уникальными лечебными свойствами. В развитие туристско-рекреационного кластера вкладываются серьезные ресурсы: строится новая дорога, которая свяжет опорную трассу с туристическим кластером и посёлком Раздольный. К площадке подводится магистральный газопровод, построена электрическая подстанция, проектируется система поставки термальной воды», — рассказал губернатор края Владимир Солодов.

На ход строительных работ повлияли санкции, которые заставили инвесторов переориентировать поставки оборудования и скорректировать графики.

Термальная вода на турбазу поставляется по временной схеме, но ведутся работы по строительству новой инженерной инфраструктуры.

«Сейчас проводятся работы по исследованию ряда скважин, чтобы расконсервировать заброшенные, увеличить дебет используемых и выбрать точки для бурения дополнительных скважин. Это позволит обеспечивать термальной водой муниципальный бассейн, который так же продолжит функционировать, но с должным уровнем обустройства, базы и перспективных резидентов, которые, уверен, будут на эту площадку приходить», — пояснил Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» на популярном пляже появится инфраструктура для людей с ограниченными возможностями.