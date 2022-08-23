Токио, , 07:27 — REGNUM Минобороны Японии планирует создать фонд по материальному поощрению компаний, выпускающих продукцию для военной сферы. Об этом сообщила газета Asahi Shimbun.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

По ее данным, фонд планируют на основе бюджета Японии в 2023 финансовом году. Предполагается, что эта мера позволит японским властям поспособствовать развитию военно-промышленного комплекса в стране, из которого стали выходить частные предприятия из-за малого объема госзаказов. Теперь же предлагается финансово поддерживать эти компании, а также поощрять их при заключении контрактов на экспорт вооружений.

Минобороны Японии для этих целей намерено запросить у правительства страны около 5,59 трлн иен (около $40,7 млрд). Если инициатива будет поддержана, то военные расходы Токио вырастут более чем на 4% по сравнению с 2022 финансовым годом. При этом агентство Kyodo отмечает, что бюджеты для финансирования фонда пока не расписаны конкретно. В таком случае не исключается, что конечная сумма может вырасти еще на 1 трлн иен.