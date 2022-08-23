Токио, 23 августа, 2022, 07:27 — ИА Регнум. Минобороны Японии планирует создать фонд по материальному поощрению компаний, выпускающих продукцию для военной сферы. Об этом сообщила газета Asahi Shimbun.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

По ее данным, фонд планируют на основе бюджета Японии в 2023 финансовом году. Предполагается, что эта мера позволит японским властям поспособствовать развитию военно-промышленного комплекса в стране, из которого стали выходить частные предприятия из-за малого объема госзаказов. Теперь же предлагается финансово поддерживать эти компании, а также поощрять их при заключении контрактов на экспорт вооружений.

Минобороны Японии для этих целей намерено запросить у правительства страны около 5,59 трлн иен (около $40,7 млрд). Если инициатива будет поддержана, то военные расходы Токио вырастут более чем на 4% по сравнению с 2022 финансовым годом. При этом агентство Kyodo отмечает, что бюджеты для финансирования фонда пока не расписаны конкретно. В таком случае не исключается, что конечная сумма может вырасти еще на 1 трлн иен.