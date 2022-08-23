Тбилиси, , 15:20 — REGNUM Защита бывшего президента Михаила Саакашвили Грузии намерена просить суд отложить вынесение приговора, сообщает 22 августа грузинский телеканал «TV Пирвели».

Михаил Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

С этим ходатайством адвокаты через неделю обратятся в тбилисский городской суд. Суд в соответствии с законом должен будет рассмотреть данное ходатайство в течение 20 дней.

В данный момент адвокаты президента работают над ходатайством. К документу будет приложено заключение медицинской экспертизы.

Напомним, что над экс-президентом Саакашвили сейчас проходят суды по трём обвинениям: в незаконном пересечении государственной границы, в растрате казённых средств и в жестоком разгоне антиправительственного митинга.