Томск, , 07:18 — REGNUM Врио губернатора Томской области Владимир Мазур попросил поддержки у президента России Владимира Путина по вопросу строительства третьего моста через реку Томь, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Коммунальный мост через реку Томь Alexei Rudoy

Встреча главы государства с руководителем региона состоялась 22 августа в режиме видеоконференции. Губернатор рассказал, что Томск развивается в основном на левой стороне Томи, где исторически располагался университет. Однако для развития города необходимо более активное освоение другого берега.

«Там уже живёт более восьми тысяч населения. А планируется там на десять тысяч [человек] кампус и ещё минимум на десять тысяч жилищного строительства. Буду просить Вас об этом, прошу поддержать, Владимир Владимирович», — отметил Владимир Мазур.

«Хорошо», — отреагировал в ответ президент.

Читайте ранее в этом сюжете: «Простите, стыдно» — томский глава рассказал Путину о состоянии больниц