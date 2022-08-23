Томск, 23 августа 2022, 07:18 — REGNUM Врио губернатора Томской области Владимир Мазур попросил поддержки у президента России Владимира Путина по вопросу строительства третьего моста через реку Томь, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Коммунальный мост через реку Томь
Коммунальный мост через реку Томь
Alexei Rudoy

Встреча главы государства с руководителем региона состоялась 22 августа в режиме видеоконференции. Губернатор рассказал, что Томск развивается в основном на левой стороне Томи, где исторически располагался университет. Однако для развития города необходимо более активное освоение другого берега.

«Там уже живёт более восьми тысяч населения. А планируется там на десять тысяч [человек] кампус и ещё минимум на десять тысяч жилищного строительства. Буду просить Вас об этом, прошу поддержать, Владимир Владимирович», — отметил Владимир Мазур.

«Хорошо», — отреагировал в ответ президент.

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