Томск, 23 августа, 2022, 07:18 — ИА Регнум. Врио губернатора Томской области Владимир Мазур попросил поддержки у президента России Владимира Путина по вопросу строительства третьего моста через реку Томь, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Alexei Rudoy Коммунальный мост через реку Томь

Встреча главы государства с руководителем региона состоялась 22 августа в режиме видеоконференции. Губернатор рассказал, что Томск развивается в основном на левой стороне Томи, где исторически располагался университет. Однако для развития города необходимо более активное освоение другого берега.

«Там уже живёт более восьми тысяч населения. А планируется там на десять тысяч [человек] кампус и ещё минимум на десять тысяч жилищного строительства. Буду просить Вас об этом, прошу поддержать, Владимир Владимирович», — отметил Владимир Мазур.

«Хорошо», — отреагировал в ответ президент.