Эвенкийский муниципальный район, Красноярский край, , 07:17 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае ликвидировали лесной пожар на площади 345 га. Как сообщили ИА REGNUM 23 августа в краевом министерстве лесного хозяйства, возгорание возникло в Эвенкии из-за сухих гроз.

Лесной пожар Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По состоянию на утро 23 августа в Красноярском крае зарегистрирован один лесной пожар на площади 3 га. Он также действует в Эвенкийском районе.

В минлесхозе заверили, что пожар не угрожает населённым пунктам.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пожароопасного периода в Красноярском крае зарегистрировано более 1179 лесных пожаров на общей площади свыше 182 768 га.

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