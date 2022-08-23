Тегеран, , 07:31 — REGNUM 22 августа президент Ирана Ибрагим Раиси подчеркнул необходимость сохранения единства в Ираке, призвав основные политические группы достичь соглашения о поиске выхода из существующих проблем путем диалога. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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Президент сделал это замечание в ответ на телефонный звонок премьер-министра Ирака Мустафы аль-Кадими.

Собеседники обсудили и другие вопросы, в том числе усилия Ирака по содействию посещению иранскими паломниками святынь в этой стране, особенно во время церемонии Арбаина, который отмечает 40-й день со дня мученической смерти третьего шиитского имама, Имама Хосейна.

Аль-Кадими отметил, что он лично будет следить за этими усилиями.

Ирак охвачен политическим кризисом, поскольку группы по-прежнему разделены в вопросе формирования нового правительства после парламентских выборов, состоявшихся в октябре 2021 года.