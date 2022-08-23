Москва, 23 августа, 2022, 07:17 — ИА Регнум. С АО «Гаврилов-Ямский машиностроительный завод «Агат» пытаются взыскать более 302 млн рублей. Претензии Минпромторга России к ответчику арбитраж Москвы пока не принял к производству, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на базу суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Иск министерства поступил в базу 17 августа 2022 года. Сумма требований, суть которых пока не раскрывалась, составляет 302 863 210,65 рубля.

3 ноября 2022 года арбитраж столицы также рассмотрит иск министерства о взыскании 2,2 млн рублей с АО «Федеральный научно-производственный центр «Научно-исследовательский институт прикладной химии».

Напомним, в начале августа 2022 года суд взыскал с ООО «Восток» из Оренбургской области по иску министерства более 69,49 млн рублей основного долга, отказав во взыскании свыше 370 млн рублей штрафа.