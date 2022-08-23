Оренбург, 23 августа, 2022, 07:15 — ИА Регнум. В Ленинский районный суд Оренбурга поступило уголовное дело в отношении экс-главы Южного округа города. Решается вопрос о назначении судебного заседания, сообщили 23 августа в пресс-службе судебной инстанции.

Суд

Напомним, бывшего чиновника обвиняют в нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов, а также превышении должностных полномочий.

По данным следствия, экс-глава округа дал указание подчинённым совершить захоронение химических веществ и отходов с нарушением установленных правил. В результате почва была загрязнена отходами производства и потребления IV класса опасности. Вред природе оценили в 2,7 млн рублей.