Тегеран, 23 августа, 2022, 07:32 — ИА Регнум. 22 августа министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан отбыл из Тегерана в Африку. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Mfa.gov.ir Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан

Министр иностранных дел отбыл в Бамако, столицу Мали, на первом этапе своего африканского турне, которое позднее приведет его в Танзанию и Занзибар.

Представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канани ранее заявил, что Исламская Республика всегда придавала большое значение Африканскому континенту, причем администрация Раиси рассматривает расширение отношений с африканскими странами как особую проблему.

«Иран обсудил активизацию экономических и торговых связей с африканскими государствами», — отметил он, подчеркнув, что поездки Амир Абдоллахиана в Мали, Танзанию, а затем на Занзибар соответствуют плану администрации по укреплению отношений с Африкой.

По его словам, объем торговли между Африкой и Ираном за последний год более чем удвоился. Он также сообщил, что данные о торговле показывают, что двусторонние обмены увеличились с 600 миллионов долларов в год до более чем 1,3 миллиарда долларов.

По словам Канани, посольства Ирана в африканских странах предприняли дополнительные усилия по расширению сотрудничества в различных сферах, включая экономическую, торговую и политическую области.