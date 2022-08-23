Челябинск, , 07:15 — REGNUM В Челябинске к концу года будет создан первый на территории города инклюзивный сквер. Об этом сообщили журналистам в мэрии.

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Объект появится на пересечении улиц Володарского и Труда. Он будет предназначен для маломобильных детей. Проект тщательно прорабатывался с из законными представителями и с экспертами. А деньги выделили областные власти.

Подрядчик уже приступил к земляным работам. А в ближайшее время власти намерены объявить повторный аукцион на установку малых архитектурных форм.