д. Марамзина, , 07:16 — REGNUM В деревне Марамзина Свердловской области ликвидирована крупная нарколаборатория. Об этом 23 августа сообщает пресс-служба свердловского управления ФСБ.

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В одном из домов сотрудники ФСБ обнаружили и изъяли более 11 кг наркотиков, а также оборудование и химические реактивы. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемых объявили в федеральный розыск.

По данным областной прокуратуры, за первое полугодие 2022 года зафиксировано 2719 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Показатель на 16,1% ниже аналогичного периода прошлого года.