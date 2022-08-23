Кемерово, , 07:14 — REGNUM В Кемеровской области выявлена массовая поставка фальсифицированного сливочного масла в детские учреждения и социальные учреждения. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении Россельхознадзора по Хакасии и Туве и Кузбассу.

Сливочное масло Дарья Антонова © ИА REGNUM

По данным ведомства, в социально значимые учреждения региона было направлено более 3,6 тонн опасной продукции.

«Продукция ушла небольшими партиями в адрес социально значимых учреждений (школы, детские сады, учреждения здравоохранения) не только Кемеровской области, но и Новосибирской, Томской области, Красноярского края и была сразу использована», — уточнили в Россельхознадзоре.-

Продукция была маркирована как масло сливочное «Крестьянское» с м. д. ж. 72,5%.

Предприятиям объявлено предостережение, материалы проверки переданы в МВД России по городу Кемерово.