Тегеран, 23 августа, 2022, 07:33 — ИА Регнум. 22 августа министр иностранных дел ИранаХосейн Амир Абдоллахиан заявил, что внешняя политика правительства президента Раиси нацелена на все регионы мира. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

En.mfa.ir Хосейн Амир Абдоллахиан

Перед отъездом из Ирана в Африку Амир Абдоллахиан рассказал журналистам в аэропорту Мехрабад в Тегеране о целях поездки, объяснив, что периодические поездки в Африку соответствуют политике 13-го правительства, которое проводит активную внешнюю политику, рассматривая все регионы мира с приоритетом Азии и ее соседей, а также некоторых стран, включая африканский континент.

Говоря о сопровождаемой в этой поездке группе правительственных чиновников, промышленников и менеджеров крупных экономических и коммерческих компаний, иранский дипломат сказал, что у них состоятся совместные деловые встречи.

В соответствии с соглашением Исламской Республики Иран пожертвовать 1 миллион доз вакцины против COVID-19 «COV-Iran Barakat» государству Мали данная партия будет передана властям страны во время визита Амир Абдоллахиана в Африку.