Иран: 13-е правительство уделяет серьезное внимание всем регионам мира
Тегеран, 23 августа, 2022, 07:33 — ИА Регнум. 22 августа министр иностранных дел ИранаХосейн Амир Абдоллахиан заявил, что внешняя политика правительства президента Раиси нацелена на все регионы мира. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.
Перед отъездом из Ирана в Африку Амир Абдоллахиан рассказал журналистам в аэропорту Мехрабад в Тегеране о целях поездки, объяснив, что периодические поездки в Африку соответствуют политике 13-го правительства, которое проводит активную внешнюю политику, рассматривая все регионы мира с приоритетом Азии и ее соседей, а также некоторых стран, включая африканский континент.
Говоря о сопровождаемой в этой поездке группе правительственных чиновников, промышленников и менеджеров крупных экономических и коммерческих компаний, иранский дипломат сказал, что у них состоятся совместные деловые встречи.
В соответствии с соглашением Исламской Республики Иран пожертвовать 1 миллион доз вакцины против COVID-19 «COV-Iran Barakat» государству Мали данная партия будет передана властям страны во время визита Амир Абдоллахиана в Африку.