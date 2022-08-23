Тайбэй, 23 августа, 2022, 07:11 — ИА Регнум. Тайвань продолжит укреплять свою оборону и сохранит сотрудничество с США в указанной сфере, заявила глава тайваньской администрации Цай Инвэнь в ходе встречи в Тайбэе с делегацией американских ученых из Гуверовского института.

Wang Yu Ching. Office of the President Цай Инвэнь

По ее словам, маневры Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вблизи Тайваня якобы спровоцировали угрозу в Тайваньском проливе и во всем регионе. Цай добавила, что в связи с этим Тайвань и его партнеры должны работать сообща, чтобы «защититься от действий авторитарных государств».

Как сообщало ИА REGNUM, 21 августа на Тайвань с официальным визитом прибыл губернатор американского штата Индиана Эрик Холкомб.

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