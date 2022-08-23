Тегеран, 23 августа, 2022, 08:10 — ИА Регнум. Иран стал на шаг ближе к полноправному членству в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщает иранское агентство IRNA 22 августа.

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Президент КиргизииСадыр Джапаров одобрил проект меморандума об обязательствах Ирана в связи с его вступлением в Шанхайскую организацию сотрудничества.

В отчете подчеркивается, что проект меморандума предусматривает, что Иран привержен всем своим обязательствам перед ШОС.

Согласно данным агентства IRNA, Иран уже давно является членом-наблюдателем организации, а полноправное членство страны в ШОС предоставило бы Ирану огромный потенциал для реализации своих внешнеполитических планов.

Государствами-членами Шанхайской организации сотрудничества являются Китай, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан, Узбекистан, Индия и Пакистан.