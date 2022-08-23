Нью-Йорк, США, 23 августа, 2022, 07:09 — ИА Регнум. Организация Объединенных Наций столкнулась с рекордным дефицитом средств для оказания гуманитарной помощи, сообщает газета The New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

По ее данным, взносы в ООН из богатых стран выросли незначительно, однако потребности государств, нуждающихся в помощи, резко увеличились. В связи с этим организация не может найти достаточно средств для оказания экстренной гуманитарной помощи для удовлетворения базовых потребностей.

«Это самый большой дефицит финансирования, который мы когда-либо наблюдали, по большей части из-за того, что число уязвимых людей, которым нужна поддержка, быстро увеличивается», — отметил замгенсека организации Мартин Гриффитс.

При этом в ООН отметили, что богатые страны больше озабочены помощью киевскому режиму и жителям оккупированных территорий бывшей УССР, однако проблемы жителей Ближнего Востока или Африки их не сильно беспокоят. При этом средств на помощь киевскому режиму у организации, как отмечает газета, достаточно.