Ашхабад, 23 августа 2022, 07:08 — REGNUM Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов в связи с гибелью 16 киргизских граждан в ДТП в Ульяновской области России направил соболезнования президенту Киргизии Садыру Жапарову. Об этом 23 августа сообщает издание «Туркменистан: золотой век».
Трагедия с многочисленными жертвами произошла 21 августа около 14.00 часов на федеральной трассе М-5 «Урал» в Николаевском районе Ульяновской области. По данным полиции, микроавтобус, в котором следовали жители Киргизии, на ремонтируемом участке трассы был зажат между двумя фурами. В результате на месте ДТП погибли 16 человек, ещё трое госпитализированы.
В Киргизии 23 августа объявлен траур.
Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области врачи продолжают бороться за жизнь трёх пострадавших в ДТП, в котором погибли 16 граждан Киргизии.
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