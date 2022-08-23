Ашхабад, , 07:08 — REGNUM Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов в связи с гибелью 16 киргизских граждан в ДТП в Ульяновской области России направил соболезнования президенту Киргизии Садыру Жапарову. Об этом 23 августа сообщает издание «Туркменистан: золотой век».

издание «Туркменистан: золотой век» «По этому непростому случаю туркменский лидер выразил искренние соболезнования родным и близким погибших от имени народа и правительства Туркменистана, а также от себя лично и помолился о скорейшем выздоровлении пострадавших».

Трагедия с многочисленными жертвами произошла 21 августа около 14.00 часов на федеральной трассе М-5 «Урал» в Николаевском районе Ульяновской области. По данным полиции, микроавтобус, в котором следовали жители Киргизии, на ремонтируемом участке трассы был зажат между двумя фурами. В результате на месте ДТП погибли 16 человек, ещё трое госпитализированы.

В Киргизии 23 августа объявлен траур.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области врачи продолжают бороться за жизнь трёх пострадавших в ДТП, в котором погибли 16 граждан Киргизии.

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