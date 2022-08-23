Тегеран, , 09:08 — REGNUM 22 августа глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что ответ Ирана на предложение ЕС о возобновлении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) является разумным. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Жозеп Боррель Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperaci

В кулуарах семинара в Испании Боррель заявил, что ответ Ирана был доведен до сведения США, однако Вашингтон еще не ответил на запрос.

Он также отметил: «Мы с нетерпением ждем ответа США и надеемся, что этот ответ позволит нам завершить переговорный процесс. Мы надеемся на это, но я не могу вас в этом заверить».

Выступая перед журналистами на своей еженедельной пресс-конференции, представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канани заявил, что переговоры в Вене все еще продолжаются, поэтому было бы лучше избегать упоминания деталей и следующего этапа, который еще не состоялся.

В ходе последнего раунда переговоров в Вене координатор Европейского союза внес предложения другим сторонам, включая Иран, при этом Исламская Республика своевременно отреагировала на это предложение, основываясь на своем конструктивном и ответственном подходе.