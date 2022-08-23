Даллас, США, , 07:07 — REGNUM Мощный ливень обрушился на город Даллас, расположенный в северной части американского штата Техас. Об этом 22 августа сообщило издание «Tiells».

Ливень Newdesignfile.com

Уточняется, что за сутки в Далласе выпала трёхмесячная норма осадков. Мощный ливень, пришедший на смену засушливой погоде, вызвал подтопления на улицах города, некоторые городские магистрали ушли под воду полностью, превратившись в бурлящие реки.

Десятки автомобилей вместе с водителями и пассажирами оказались в ловушке, людей пришлось вытаскивать спасателям. Информация о возможных пострадавших уточняется.

Отмечается, что предупреждение о сильных ливнях было объявлено властями города Далласа, Форт-Уэрта и Кантона. Жителей городов предупреждают о возможных наводнениях и подтоплениях и не рекомендуют покидать жильё без необходимости и воздержаться от поездки на личном автомобиле. Метеорологи предупредили, что интенсивные осадки возможны на севере штата Техас до конца недели.

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