Тегеран, , 07:40 — REGNUM Третьей частной авиакомпании Пакистана Air Sial удалось получить разрешение правительства на осуществление прямых рейсов в Исламскую Республику Иран. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 22 августа.

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Федеральный кабинет министров одобрил Air Sial в соответствии с правовыми и нормативными требованиями Управления гражданской авиации Пакистана и Национальной авиационной политики на 2019 год.

Авиакомпания Air Sial со штаб-квартирой в Сиалкоте, промышленном городе Пакистана, подтвердила, что получила разрешение на выполнение международных рейсов по различным международным маршрутам, включая Иран.

Амин Ахсан, главный исполнительный директор (CEO) Air Sial, заявил, что правительство Пакистана одобрило запрос авиакомпании на получение разрешения на полеты по международным маршрутам, и теперь компания начнет осуществлять полеты по нескольким зарубежным направлениям, включая Иран и Ирак.

«После прохождения административных процедур и приобретения еще как минимум 5 новых пассажирских самолетов ожидается, что первый зарубежный рейс Air Sial будет выполнен в начале октября этого года», — отметил он.

Air Sial была запущена Торгово-промышленной палатой Сиалкота для увеличения внутренних авиаперевозок.

Укрепление авиасообщения между Ираном и Пакистаном не только расширит контакты между народами двух стран, но и будет способствовать росту индустрии туризма.