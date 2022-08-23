Ульяновск, 23 августа, 2022, 07:04 — ИА Регнум. В Ульяновской области прокуратуре понадобилась трёхкомнатная квартира стоимостью более 6,7 млн рублей. Соответствующее извещение о проведении электронного аукциона опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Квартира

Заказчиком является региональное надзорное ведомство, которому понадобилась трёхкомнатная квартира в Ленинском районе Ульяновска площадью не менее 91 кв. метр и годом постройки не ранее 2020 года.

«Приобретение жилого помещения (квартиры) для нужд прокуратуры Ульяновской области», — говорится, в частности, в документе.

Начальная цена аукциона определена в размере 6 761 661,27 рубля. Отмечается, что цена за 1 кв. метр составляет 74 303,97 рубля. Заявки завершат принимать 30 августа.