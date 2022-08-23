Тегеран, 23 августа, 2022, 08:32 — ИА Регнум. 22 августа министр внутренних дел ИранаАхмад Вахиди заявил, что Тегеран и Ташкент подписали меморандум о взаимопонимании в кулуарах встречи министров иностранных дел ШОС. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Ссылаясь на свой визит в Узбекистан для участия в заседании министров иностранных дел ШОС (Шанхайской организации сотрудничества) в Ташкенте, Вахиди сообщил IRNA, что Тегеран и Ташкент подписали меморандум о взаимопонимании в кулуарах встречи для расширения взаимного сотрудничества по вопросам безопасности.

Он отметил, что для постоянного членства Ирана в ШОС необходимо, чтобы Исламская Республика активно участвовала в этих встречах.

Иран был принят в качестве постоянного члена на саммите глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), состоявшемся в Душанбе 17 сентября 2021 года по предложению Китая.

Четвертое официальное заседание Совещания министров иностранных дел ШОС состоялось в июле 2022 года в узбекской столице Ташкенте.