Тюмень, 23 августа 2022, 07:02 — REGNUM В Тюмени в ночь на 23 августа на производственной базе по на улице Судостроителей, 2/7 произошёл крупный пожар. Об этом сообщает «Наш город» со ссылкой на ГУ МЧС по Тюменской области.
Огнём повреждено 134 кв. м, три автомобиля, строительный мусор на площади 100 кв. м. Пострадавших людей нет, отметили в ГУ МЧС по Тюменской области.
Предварительная причина пожара — короткое замыкание электропроводки.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области, за прошедшую неделю в регионе зарегистрировано 45 техногенных пожаров, 23 раза огнеборцы выезжали на оказание помощи населению.