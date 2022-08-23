Тюмень, , 07:02 — REGNUM В Тюмени в ночь на 23 августа на производственной базе по на улице Судостроителей, 2/7 произошёл крупный пожар. Об этом сообщает «Наш город» со ссылкой на ГУ МЧС по Тюменской области.

Пожарный Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

Огнём повреждено 134 кв. м, три автомобиля, строительный мусор на площади 100 кв. м. Пострадавших людей нет, отметили в ГУ МЧС по Тюменской области.

Предварительная причина пожара — короткое замыкание электропроводки.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области, за прошедшую неделю в регионе зарегистрировано 45 техногенных пожаров, 23 раза огнеборцы выезжали на оказание помощи населению.