Тегеран, , 07:43 — REGNUM 22 августа представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канани заявил, что Соединенные Штаты еще не ответили на предложения европейцев о возобновлении ядерной сделки 2015 года. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

США и Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Обращаясь к журналистам на своей еженедельной пресс-конференции, Канани отметил, что переговоры в Вене все еще продолжаются, поэтому было бы лучше избежать упоминания деталей и следующего этапа, который еще не состоялся.

«В ходе последнего раунда переговоров в Вене координатор Европейского союза внес предложения другим сторонам, включая Иран, причем Исламская Республика своевременно отреагировала на это предложение, основываясь на своем конструктивном и ответственном подходе», — отметил пресс-секретарь.

«До сих пор мы не получили никакого ответа на европейские предложения от другой стороны, в частности от США», — подчеркнул он, заявив: «Мы сможем говорить о плодотворности этого раунда переговоров всякий раз, когда европейская сторона объявит, что они получили ответ американских властей, но этого не произошло пока».

Он также призвал корреспондентов игнорировать неофициальные сообщения, поскольку переговоры очень деликатны, поэтому любые комментарии и суждения о переговорах в Вене должны основываться на официальных точках зрения стран, ведущих переговоры.