Тегеран, 23 августа, 2022, 08:57 — ИА Регнум. Национальная организация по развитию исключительных талантов объявила, что иранские студенты получили золотые и серебряную медали на Международной олимпиаде по астрономии и астрофизике (IOAA2022), которая проходила в Кутаиси (Грузия). Об этом сообщило иранское агентство IRNA 22 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Сборная Ирана завоевала девять золотых и одну серебряную медали. Ранее Иран получил две золотые, пять серебряных, две бронзовые медали, а также почетный диплом на IOAA 2021, проходившей в Колумбии.

Согласно официальному сайту, Международная олимпиада по астрономии и астрофизике — это ежегодное соревнование для старшеклассников со всего мира. Студенты-участники должны решать теоретические задачи, задачи анализа данных и наблюдения.

Главная цель IOAA — стимулировать интерес к астрономии и астрофизике.