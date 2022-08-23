Благовещенск, 23 августа 2022, 07:05 — REGNUM В Амурской области подешевели пиломатериалы и песок. Цены на эти стройматериалы снизились на 5-30% в зависимости от вида и муниципалитета, где их продают, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 23 августа в пресс-службе правительства региона.
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Среднее удешевление пиломатериалов составило 5%. Стоимость сравнивали в июле с результатами мониторинга в первом квартале года. Сильнее всего стройматериалы подешевели в Октябрьском, Ромненском и Шимановском районах. В итоге кубометр лесопродукции в Амурской области можно купить за 18,3 тыс. рублей. Причиной снижения цен глава региона Василий Орлов назвал внимательный мониторинг.
Как сообщало ИА REGNUM, в марте амурчане жаловались в органы власти региона на рост цен на стройматериалы. Подорожали рубероид, напольные покрытия, плитка штукатурка и песок.